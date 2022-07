De Smaakmarkt op de Nijmeegse Waalkade trekt ook na drie jaar afwezigheid veel publiek: bij de bars en voor de kramen staan opnieuw flinke rijen.

Duidelijk is dat de Smaakmarkt zijn charme na al die jaren niet is verloren. Het publiek komt opnieuw massaal naar de kade.

De bezoekers blijven toestromen vanaf het centrum. Het betekent dat zij wel tegen een rij voor het eten moeten kunnen. Bij sommige bars is het wel heel druk, met wachttijden tot twintig minuten voor een hapje eten. Op het terras is rond 1900 uur geen plek meer te krijgen door de drukte. Niet zo gek ook met deze temperatuur: in het zonnetje is het prima toeven, zo is te merken.

De grote toestroom is ook om een andere reden niet zo gek. Op de Smaakmarkt is zondagavond het feest Serious Boaters. Het populaire Nijmeegse dj-collectief mixt eighties- en rockmuziek en trekt traditiegetrouw veel publiek naar de Waalkade. Vooral jong publiek, twintigers en dertigers, komen op het evenement af.

Het eet- en drinkspektakel bij het Labyrinth is niet meer weg te denken van de Vierdaagsefeesten. Er zijn feestjes, staan terrassen langs de Waal en er zijn vele kramen met eten. Van een broodje beenham tot lamskoteletten en van een falafelwrap tot oesters met bubbels: aan iedereen is gedacht.