De gemeente Nijmegen geeft geen toestemming voor een demonstratie van Farmers Defence Force (FDF) tijdens de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse, vrijdag 22 juli. Er geldt een noodverordening. Ook op andere dagen komende week zijn demonstranten niet welkom.

FDF wilde tijdens de intocht met 500 tractoren komen demonstreren, zo dicht mogelijk bij de finish op de Wedren. De gemeente gaat daar niet mee akkoord. Uit voorzorg geldt daarom in Nijmegen de gehele dag een noodverordening, zodat bij eventuele problemen snel kan worden ingegrepen. Deze gaat donderdag 21 juli om om 18.00 uur in en loopt tot vrijdag 22 juli 23.59 uur.

De burgemeesters van de gemeenten die de Vierdaagselopers aandoen zijn unaniem van mening dat een demonstratie met landbouwvoertuigen op de openbare weg langs de wandelroute 'ongewenst, onhaalbaar en gevaarlijk' is. Over kleinschaliger uitingen langs de route of uitingen elders in de regio kan overlegd worden. Dit is ook aan FDF meegedeeld. Zij gaan zelf kijken naar alternatieven.

Uit politie-informatie blijkt volgens de gemeente dat de boeren voornemens zijn om ook op andere momenten tijdens de week van de Vierdaagsefeesten en -marsen te demonstreren; daarom geldt er tijdens de andere dagen een noodverordening in en rond het centrum van de stad. Deze noodverordening gaat vrijdag 15 juli om 20.00 uur in en loopt tot zaterdag 23 juli 12.00 uur.

Burgemeester Bruls: 'Deze beslissing is mij zwaar gevallen. De Vierdaagsefeesten en -marsen staan bij uitstek voor openheid, samenzijn en verbroedering. Om dan zo'n zwaar bestuurlijk middel te moeten inzetten, dat was een moeilijk besluit. Dit heb ik nog nooit eerder hoeven doen. Ik vertrouw erop dat iedereen de redelijkheid hiervan inziet.'