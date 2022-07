Dit weekend blijven de temperaturen aangenaam. Vierdaagsegangers moeten zich wél voorbereiden op tropische hitte. "De campinggasten hebben er goed weer bij. Alle bezoekers, trouwens", voorspelt weerman Gerrit tussen een toestroom van Zwarte Cross-bezoekers.

"De hitte die in eerste instantie was voorspeld, blijft morgen toch een beetje weg." Dat komt volgens Gerrit door de noordwestenwind. De temperaturen blijven morgen dan ook steken op een graad of 23. Ook kunnen er in de middag wat wolkenvelden ontstaan, maar regen hoeven de feestgangers niet te vrezen.

In de nacht van zaterdag op zondag gaat het afkoelen. Daarna wordt het warmer. "Er is minder wind en de wind draait meer naar het noorden. De zon kan daardoor meer gaan schijnen."

Na het weekend is het gedaan met temperaturen rond de 24 graden. Maandag stijgt het kwik naar 30 graden en dinsdag zelfs naar 34. Daarna koelt het weer wat af.