Mart Hoogkamer zou als publiekstrekker dit weekend optreden op zowel de Zwarte Cross als de Vierdaagsefeesten, maar dat kan helaas niet doorgaan. De zanger heeft ontstoken neusholtes.

Hierdoor heeft hij volgens zijn management tot en met aankomende dinsdag al zijn optredens moeten afzeggen. Zaterdag zou hij optreden op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Een dag later zou hij op de Waalkade staan bij Matrixx Live aan de Kade tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen.

Volgens zijn management baalt Mart Hoogkamer enorm en vindt hij het heel vervelend. Op Instagram schrijft de zanger naast een echofoto van zijn neusholtes: 'Zingen is dan net zo moeilijk als op een akoestische gitaar spelen die vol zit met watten… dat lukt niet en klinkt waardeloos'. Volgens zijn management is de uitspraak dat het zou klinken als een gitaar vol watten afkomstig van de kno-arts die ernaar gekeken heeft.

Emma Heesters als vervanger

Organisator Matrixx heeft met Emma Heesters al een vervanger geregeld voor tijdens de Vierdaagsefeesten. Zij treedt zondag om 21.30 uur op. De organisatie van de Zwarte Cross is nog op zoek naar een invaller. Hoogkamer zou daar van 23.15 tot 23.45 uur zijn vocale kunsten tonen.

Wanneer Hoogkamer weer inzetbaar is, is niet precies bekend. De een herstelt sneller dan de ander van ontstoken neusholtes. Hij krijgt nu medicijnen om het te verhelpen.