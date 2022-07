Een vliegtuigbom die op 22 juni is gevonden bij het bouwrijp maken van percelen in Koudenhoek-Noord is dinsdagochtend tot ontploffing gebracht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het projectiel uit de Tweede Wereldoorlog gecontroleerd opgeblazen.

Dat gebeurde op een terrin bij de Margaretha van Mechelenweg in Nijmegen. Omwonenden zijn tevoren door de gemeente ingelicht over de operatie. Zij hoefden hun woningen niet te verlaten omdat de gecontroleerde explosie op voldoende afstand was.



De gevonden bom was een vliegtuigbom van 260 pond die is afgeworpen tijdens operatie Market Garden door een Amerikaanse bommenwerper op 17 september 1944.



Van de rookgranaat is gebleken dat deze al is afgegaan tijdens de grondgevechten net na Market Garden. De EODD heeft de huls meegenomen.



Nog niet alle percelen van het nieuwbouwgebied Koudenhoek-Noord zijn op explosieven onderzocht. Deels omdat er nog bebouwing staat of er nog asfalt of andere harde bodembedekking ligt.