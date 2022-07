Farmers Defence Force kondigt aan actie te voeren tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Ook andere vertegenwoordigers van de boeren laten weten dat er voorlopig geen einde komt aan de boerenprotesten in ons land.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze en volgende week verschillende boerenacties in het land plaatsvinden. "We willen naar de Vierdaagse omdat daar veel internationale pers is", zegt FDF-voorman Mark van den Oever. FDF wil de Nijmeegse Vierdaagse niet blokkeren. Hoe de actie er wel uit komt te zien, weet Van den Oever nog niet. "Het is vandaag ook gewoon zondag. Komende week zal er meer duidelijk worden. Het plan is nog in ontwikkeling."

De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse is niet direct bezorgd. "Zodra het concreet wordt, gaan we in beraad hoe we daarop in kunnen spelen. We schakelen waar we kunnen", vertelt Vierdaagse-woordvoerder Babs Rijke.

Jeroen van Maanen, bestuurslid Nederlandse Melkveehouders Vakbond, zegt 99 procent zeker te weten dat er deze en komende week weer boerenprotesten zullen zijn. "Maar hoe of wat, dat weet ik niet. Ik bemoei mij daar ook niet meer mee. Daarnaast blijven de acties vaak tot op het laatste moment geheim. Dat is onderdeel van de strategie."

Op de vraag of Agractie-voorman Bart Kemp signalen ontvangt of deze of volgende week weer acties plaatsvinden, reageert hij met: 'We komen morgen met info.'

Deze week komen de belangenbehartigers van de boeren in ieder geval weer om tafel, zegt Van Maanen. "De boeren die nu protesteren, de grondsoldaten, houden de druk er in ieder geval op. Dat helpt. Negeer iemand lang genoeg en hij slaat terug."

Fdf-voorman Van den Oever maakte vandaag ook in een videoboodschap bekend dat Farmers Defence Force gaat aangifte doen tegen de politie wegens poging tot moord en gebruik van excessief geweld tijdens de boerendemonstratie, vorige week in Heerenveen. Daarbij werd de zestienjarige boerenzoon Jouke Hospes beschoten door een agent.

Van den Oever zei blij te zijn dat justitie 'alle aanklachten heeft ingetrokken'. "Maar dat wil niet zeggen dat we klaar zijn met dit voorval."