Een persoon is vanavond gewond geraakt bij een vechtpartij in Nijmegen. De politie rukte uit na een melding dat er ook gestoken zou zijn, maar dat bleek niet het geval.

Het incident was rond 19.20 uur aan de Ridderstraat, het is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Ook de aanleiding voor het handgemeen is onbekend.