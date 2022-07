Een colonne van zo'n dertig trekkers en andere landbouwvoertuigen is zondagmiddag langs het huis van klimaatminister Rob Jetten in Ubbergen gereden. Volgens ooggetuigen zijn ze niet gestopt bij de woning.

Het is niet bekend of Jetten thuis was. Sinds kort wordt de woning van de D66-minister extra beveiligd met cameratoezicht. Ook staat er permanent een politieauto voor de deur.

De beveiliging van huize Jetten is opgeschroefd op advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het is een rechtstreeks gevolg van de opgelaaide boerenwoede in het land, bevestigen ingewijden.

Veel boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet, waarin Jetten zitting heeft als minister voor Klimaat en Energie. Eerder werd de woning van stikstofminister Christianne van der Wal al belaagd.

Jetten kreeg eerder bezoek van boze boeren, in oktober 2020. Ook vanwege protesten tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Boeren belden toen bij hem aan om een voedselpakket te overhandigen. De actie was volgens de boeren ludiek bedoeld, maar Jetten voelde zich er niet prettig bij.