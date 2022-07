Zeker honderd vrouwen en mannen liepen zaterdagavond in Nijmegen mee in een mars tegen intimidatie en seksueel geweld op straat. Op een handjevol plekken schreven ze met krijt teksten die, met name, vrouwen vaak naar hun hoofd krijgen geslingerd op straat.

De zogenoemde 'Heksennacht' is een initiatief van collectief Catcalls of Nimma. Via hun Instagram-account inventariseren ze intimiderende uitspraken die - veelal - vrouwen te horen krijgen. Maandelijks gaan ze de straat op om die teksten op straat te krijten, precies op de plek waar ze zijn uitgesproken. Zo willen ze die plek terugclaimen.

Eén van de vrouwen die meeliep is de zestienjarige Noor, die met haar vader Chris speciaal vanuit het Zuid-Hollandse Hazerswoude was overgekomen. Ze heeft al ervaring met nare opmerkingen op straat, zegt ze. "Na demonstraties als deze voel ik me altijd helemaal empowered", zegt ze. "Nare opmerkingen overkomen niet alleen vrouwen. We hebben het ook over mannen, transgender personen, iederéén eigenlijk."

'Psssst meisje, kom dan', 'waar gaan die mooie benen naartoe?', 'Jij hebt echt zaadvragende ogen', 'Hey schatje, wil je een lolly of mijn lul?': voor deelnemers die ze nog niet kennen, had Catcalls of Nimma de tenenkrommende voorbeelden van intimiderende opmerkingen op een A4'tje op een rijtje gezet. Op een paar stops tijdens de mars, zoals op de Mariënburg en het Joris Ivensplein, kalkten de demonstranten ze met het uitgedeelde krijt op straat.

Vera (25) uit Nijmegen maakt ze ook weleens mee. "Dat iemand je keihard een hoer noemt omdat je niet op een opmerking reageert. Al mijn vriendinnen herkennen het. Het gebeurt haast altijd als je alleen bent, en niemand verbaast zich erover."

Eigen veiligheid

Een groot deel van de deelnemers nam kort vóór de mars door de binnenstad deel aan een workshop in de bibliotheek. Over hoe je (ook als omstander) op intimiderende situaties kunt reageren, bijvoorbeeld. "Je kunt proberen snel iemand anders erbij te betrekken", doceert de Nijmeegse Kirsten Verstraten (42, die ook meeliep. "Of als je ziet dat iemand in de tram wordt lastiggevallen, kun je de angel uit de situatie halen door iemand te vragen hoe het met haar is, of 'per ongeluk tegen iemand aan te stoten. Het belangrijkste is wel dat je eerst aan je eigen veiligheid denkt. Bel desnoods gewoon 112."

Ze maakte in het verleden geregeld vervelende situaties mee, zegt ze. "Ik schreeuw nog weleens terug, wat niet de veiligste reactie is. Maar weet je, als je als vrouw alleen over straat loopt, kun je feitelijk weinig doen."