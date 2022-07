Zo'n 70 van de 115 buschauffeurs uit Nijmegen, Bemmel en Gennep die lid zijn van vakbond FNV hebben deze vrijdag het werk neergelegd, zo zegt woordvoerder Maarten Sweep.

Een deel van de stakende chauffeurs kwam samen bij het hoofdkantoor van vervoerder Breng aan de Industrieweg in Nijmegen. "Ik ben tevreden met de opkomst, de sfeer is goed", zegt Sweep, die zelf ook buschauffeur is.

Nijmegen en Bemmel zijn vandaag de laatste locaties van een landelijke estafette-staking. De chauffeurs willen een hoger loon en verlaging van de werkdruk. "Wij hebben jarenlang gezegd: neem mensen aan. Het personeelstekort is te wijten aan de werkgever. Bovendien willen we een structurele loonsverhoging."

De chauffeurs die aangesloten zijn bij de FNV willen na de vakantie, in september, opnieuw gaan staken. "We willen dan landelijk het busverkeer platleggen."

Op de stations

Op station Nijmegen is vrijdagmiddag niet veel te merken van de staking. Er lijken weinig bussen te rijden, maar veel wachtende passagiers zijn er ook niet. Dat geldt ook voor Bemmel en Huissen.

Volgens de digitale borden bij de haltes reden de buslijnen, waaronder lijn 300 van Breng naar Arnhem Centraal, gewoon op tijd. Een verslaggever zag twee bussen rijden, eentje van Breng en een opleidingsbus. De instructeur van deze bus, in dienst bij Breng, was 'gewoon aan het werk' en wist niets te vertellen over eventueel stakende collega's.