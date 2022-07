Het veelbesproken democratiefestival in Nijmegen maakt een doorstart. Daarnaast verhuist GrondFest, zoals het festival nu heet, van het stadseiland naar de binnenstad.

Daar zullen op 30 september en 1 oktober workshops, debatten en lezingen plaatsvinden. Op straat, maar ook in cafés en cultuurhuizen. "GrondFest moet een plek worden om het gesprek met elkaar te voeren over het hoe en wat van onze democratie", zegt Teddy Vrijmoet, voorheen de drijvende kracht achter de Vierdaagsefeesten en nu directeur van cultuurhuis Lindenberg. "Om het eens te worden over de basisprincipes."

Zij is aangesteld als festivaldirecteur om het festival laagdrempeliger (en minder stoffig) te maken.

Kritiek op 'elitair feestje'

De eerste editie van het democratiefestival in 2019 stuitte namelijk op keiharde kritiek. Het trok 6000 bezoekers naar het stadseiland, maar het waren vooral ambtenaren die - op uitnodiging van hun werkgever - naar Nijmegen kwamen. Daarnaast spendeerden de provincie Gelderland, de gemeente en het Rijk samen ruim één miljoen euro aan het festival.

De gemeenteraad van Nijmegen besloot daarna om niet nogmaals geld (ongeveer 100.000 euro) in het festival te steken, maar afgelopen februari wist Lusanne Bouwmans (D66) haar collega's tóch te overtuigen.

Het volledige programma van GrondFest verschijnt eind juli.