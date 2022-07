Afvalinzamelaar Dar waarschuwt dat afval in de regio Nijmegen in de maanden juli en augustus op andere dagen opgehaald kan worden. In het uiterste geval kunnen kliko's en afvalzakken zelfs helemaal niet opgehaald worden.

De waarschuwing geldt voor het gehele gebied waar Dar actief is. De oorzaak is een tekort aan personeel bij het bedrijf. Dar spreekt zelf van een 'personele uitdaging', waar het bedrijf naar eigen zeggen al langer mee kampt. "In de komende weken verwachten we dagelijks zo'n vijf tot tien mensen tekort te komen", aldus een woordvoerder.

Week van tevoren bekend

De reinigingsdienst zal op de eigen website en via sociale media telkens een week van tevoren laten weten of het afval mogelijk op een andere dag of zelfs helemaal niet wordt opgehaald. Het bedrijf raadt de inwoners van de gemeenten Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen en Mook en Middelaar ook aan om zelf de online afvalkalender in de gaten te houden.

Wanneer het personeelstekort te groot wordt, heeft Dar naar eigen zeggen een 'calamiteitenplan' achter de hand. Dat houdt volgens de Dar in dat er besloten kan worden om andere processen binnen het bedrijf stop te zetten of af te schalen. Welke processen dat zijn, wordt er niet bij gezegd. Wanneer er sprake is van een calamiteit, is evenmin duidelijk.

Samenwerken met scholen

Om het aantal werknemers op de vuilniswagen te verhogen, kijkt Dar ook naar scholen in de regio. "Via advertenties bij scholen proberen we nieuwe medewerkers te werven. We werken ook samen met scholen om vanuit opleidingen mensen binnen te krijgen", aldus de woordvoerder.