Terwijl de Duitse metalband Rammstein het Goffertpark dinsdag voor de tweede avond op rij op zijn kop zette, is op het stadhuis een krabbel gezet waardoor er nog eens vijf jaar grote concerten in het park worden georganiseerd.

Daar tekenden burgemeester Hubert Bruls en Ronny Hooch Antink van concertorganisator Mojo namelijk voor een hernieuwde samenwerking. Die loopt tot mei 2027 en er is met Mojo afgesproken dat de organisatie vier concerten per jaar mag organiseren. Dat zijn er net zoveel als nu.

'Dat betekent elk jaar weer concerten van de grootste artiesten en bands ter wereld. Wij zijn blij en trots dat de traditie wordt voortgezet', aldus de gemeente Nijmegen in een statement. Wanneer de samenwerking in 2027 ten einde loopt, is het park veertig jaar lang het toneel geweest van grote concerten.

35 jaar vol met wereldsterren

Op 28 mei 1987 was er voor het eerst een groot openluchtconcert in De Goffert: toen traden UB40 en Tina Turner op voor 45.000 bezoekers. Twee jaar later volgden onder andere Van Morrison en Pink Floyd. In de jaren erna groeide het aantal evenementen en de bezoekersaantallen in het park gestaag, waarbij ook feesten en festivals hun intrede deden.

Maar de wereldsterren bleven net zo graag naar Nijmegen komen. Een greep uit de namen: Bon Jovi, Bruce Springsteen, Radiohead, Coldplay, Bryan Adams, Aerosmith, Metallica, Muse, Pearl Jam, The Rolling Stones, Phil Collins, Snow Patrol, Robbie Williams, Eminem en U2.

Dit jaar keerden de grote concerten weer terug in het Gofferpark na een coronapauze van twee jaar. Afgelopen maandag en dinsdag trok Rammstein in totaal 120.000 bezoekers naar Nijmegen. Een paar weken eerder rockten 60.000 mensen mee met de Red Hot Chili Peppers.

Rondom het concert van de 'Peppers' ontstond gemor onder bezoekers, door de traag doorlopende rijen vlak voordat het concert begon. Dat kwam voor een deel door verwarring rondom QR-codes. Dat mondde daags na het concert nog uit in een rel met het platform TicketSwap.