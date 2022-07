De woningnood in Nijmegen is hoog. Landelijk gezien staat de stad zelfs in de top 3 wat betreft huizentekort. Tóch staan diverse woningen in de stad leeg. Onbegrijpelijk, meent de lokale PvdA. De partij dringt aan op aanpak van leegstand.

De PvdA wil zo nodig met boetes gaan werken voor pandjesbazen die hun gebouwen té lang onbewoond laten. Fikse wachtlijsten voor huurwoningen en koophuizen waarvan prijzen de pan uit gieren. Een dak boven je hoofd vinden is geen sinecure, zeker niet in Nijmegen. De stad heeft na Amsterdam en Utrecht het hoogste woningtekort van Nederland. Juist daarom is het onbestaanbaar dat op meerdere plekken in de stad woonruimte leeg staat, vindt de Nijmeegse PvdA. De partij wil daden van het gemeentebestuur. Liefst met 'actief' leegstandsbeleid. De PvdA denkt aan een pakket maatregelen. Die zouden moeten beginnen met een leegstandsoverleg tussen gemeente en pandeigenaar als een gebouw minimaal twee maanden leegstaat. Heeft dat niet het gewenste effect? Dan moet een leegstandsboete opgelegd kunnen worden, vindt PvdA-leider Charlotte Brand. "Op de huizenmarkt is het voor Nijmegen geen vijf over twaalf, maar al zeker half één", zegt Brand. "Veel mensen hebben moeite een betaalbare woning te vinden. Dan kan het niet zo zijn dat we toestaan dat pandjesbazen ruimtes jarenlang leeg laten staan. Daarom moet er beleid tegen leegstand komen." Al twintig jaar leeg Alleen al hartje centrum staan diverse lege panden. Zo zijn in de Burchtstraat meerdere etages boven de winkelruimtes op nummer 15 en 25 onbewoond. Mogelijk zelfs al meer dan twintig jaar, zo vertelde makelaar Sjoerd Heusinkveld afgelopen week al tegen. De PvdA wil nu van burgemeester en wethouders weten of zij bereid zijn 'alles op alles te zetten' om de leegstand in de stad tegen te gaan. Ook vraagt de PvdA het stadsbestuur uit te zoeken hoeveel panden er in de stad exact leeg staan.