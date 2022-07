Bij een botsing tussen twee personenauto's ter hoogte van de ingang van Pluryn aan de Nijmeegsebaan in Groesbeek is een vrouw gewondgeraakt.

Een auto verliet het terrein van Pluryn en werd bij het oprijden van de Nijmeegsebaan door een auto in de flank gereden. De auto die geraakt werd draaide door de klap 180 graden op de weg. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.



De andere bestuurder raakte niet gewond. De bestuurder is, zo bevestigt de politie, aangehouden omdat hij niet over een rijbewijs beschikte en positief op drugs testte.



Beide auto moeten door een bergingsbedrijf worden weggehaald.