Zo'n honderd boeren trekken maandag naar het gemeentehuis van Groesbeek, verwacht Hans Janssen van Loonbedrijf Groesbeek. De boeren zijn voor een gesprek uitgenodigd door burgemeester Mark Slinkman.

Maandag is een belangrijke dag voor veel boeren, in het hele land worden veel protestacties van boeren tegen het stikstofbeleid van het kabinet verwacht. Burgemeester en wethouders van Berg en Dal willen daarom met boeren in de gemeente in gesprek gaan.

Hans Janssen vertegenwoordigt de boeren, en roept hen op zich netjes te gedragen. Wel hoopt hij dat de hal van het gemeentehuis maandagavond te klein zal zijn voor alle aanwezige boeren. Hij verwacht zo'n honderd agrariërs.

Op verschillende plekken in de gemeente Berg en Dal wordt zichtbaar geprotesteerd tegen het kabinetsbeleid. Onder meer in Ooij en Beek wapperen omgekeerde Nederlandse vlaggen, aan de Dennenkamp in Groesbeek staan stapels hooibalen met 'help'.