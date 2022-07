De politie is zondagmiddag met verschillende wagens uitgerukt naar zwemplas Bisonbaai in de Ooijpolder. Dat gebeurde na een melding via 112 dat er een ruzie zou zijn uitgebroken.

De komst van de politie bij de recreatieplas trok flink wat bekijks van fietsers en zwemmers. Uiteindelijk liep de zaak met een sisser af en hoefden de agenten niet in te grijpen. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. Er zijn dus geen aanhoudingen verricht. Na een half uur vertrokken de politieagenten weer van de Bisonbaai.