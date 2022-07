Het wordt druk op de wegen in en rond Nijmegen deze maandag en dinsdag, maar hoe druk? De concerten van Rammstein in het Goffertpark zullen veel verkeer trekken. Maar dan komen de boerenprotesten er mogelijk nog bij.

Zo'n zestigduizend mensen komen maandag en dinsdag naar De Goffert voor de twee optredens van de Duitse metalband Rammstein. Het laatste grote evenement in het park, dat van Red Hot Chili Peppers in juni, leverde op sommige plekken verkeerschaos op: wegen slibden dicht. Dat moet anders, concludeerde de gemeente Nijmegen in de evaluatie.

Vrij snel na de evaluatie was er daarom het advies aan Rammstein-fans: kom op tijd. Houd rekening met grote drukte tussen 17.00 en 20.00 uur, herhaalde de gemeente Nijmegen voor het weekend nog eens via sociale media. Vooral op de Neerbosscheweg, Energieweg, Van Boetbergweg en Wijchenseweg wordt het druk.

In die waarschuwing wordt niet verwezen naar een andere potentiële bron van verkeersdrukte: de aangekondigde boerenprotesten.

In verschillende Telegramgroepen, waaronder Boeren in Opstand, worden boeren opgeroepen Nederland 'dicht' te gooien. De boeren roepen op onder meer Schiphol, Eindhoven Airport, de Rotterdamse havens, alle distributiecentra voor levensmiddelen en alle grote vervuilers van Nederland te blokkeren. Voorman Bart Kemp van Agractie roept zijn collega's op om actie te voeren 'zo lang en zo vaak als het nodig is'. Hij zegt dat overal in het land onrust is en er spontane acties ontstaan.

Hoe groot het boerenprotest in Nijmegen en omgeving wordt, is nog onduidelijk. In Groesbeek rijden enkele boeren maandagavond naar het gemeentehuis van Berg en Dal om koffie te drinken met burgemeester Mark Slinkman, zegt bestuurslid Chris Poelen van ZLTO Rijk van Nijmegen. "Maar dat is publieksvriendelijk. Er zullen vast een paar tractors de weg op gaan, maar de plek bij het gemeentehuis is al gereserveerd."