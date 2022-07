Een deel van de Nijenrodestraat in Nijmegen is zaterdagochtend onder water gelopen door een gesprongen waterleiding.

Een deel van de wijk Hatert zit daardoor zonder water. Onder meer bewoners van de Nijenrodestraat zelf, maar ook de Middachtenstraat, Aledenhaagstraat, Loevesteinstraat, Muiderslotstraat en Sandenburgstraat kunnen overlast ervaren.

Waterbedrijf Vitens heeft een tijdelijke kraan geplaatst om buurtbewoners van water te voorzien. Een enkele buurtbewoner heeft voor de zekerheid wat emmers water afgetapt. "Je moet toch de wc doorspoelen hè."

Inmiddels hebben enkele huishoudens weer stromend water, en stroomt het water langzaam van het wegdek. Op de Nijenrodestraat ligt een laag zand. Vitens geeft aan dat het nog tot ongeveer 15.00 uur 's middags bezig is met het repareren van de gebroken waterleiding.

Een buurtbewoner ('zeg maar meneer Hendriks') was erbij toen de waterleiding sprong. Hij kwam rond 7.00 uur nietsvermoedend thuis van zijn werk. "Er leek niks aan de hand." Hij merkte dat er geen water meer uit de kraan kwam, en ging weer de straat op. Eenmaal buiten zag hij dat er water door het asfalt kwam.

"Eerst een sijpelstraaltje. Maar ineens ging het hard, je hoorde het ook, het spóót de lucht in. Zo hoog", zegt hij, en houdt zijn hand boven het hoofd. "Met van die brokstukjes."

Vrij snel stroomde het water over straat, eerst richting de voordeuren van de Muiderslot, daarna over een groot deel van de Nijenrodestraat. "Als je goed naar het water keek, zag je het steeds anders stromen", zegt hij, en maakt een golfbeweging. "Volgens mij is het hele wegdek straks scheef."