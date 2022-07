Door een stroomstoring in delen van Nijmegen en Malden is vrijdagmiddag ook universiteitsgebouw Berchmanianum ontruimd. De storing werd veroorzaakt door graafwerkzaamheden en is inmiddels verholpen, meldt netbeheerder Liander.

In Brakkenstein en een deel van Malden viel vrijdag rond drie uur de stroom uit. Volgens Liander zaten 1848 aansluitingen zonder stroom, waaronder dus huizen maar ook andere gebouwen. In het gebied ligt ook Berchmanianum, het bestuursgebouw van de Radboud Universiteit. Het gebouw, een monumentaal klooster, werd voor de zekerheid ontruimd, zegt woordvoerder Martijn Gerritsen. "Eerst viel de stroom uit. Ik denk dat de eerste mensen toen al besloten thuis of op een andere plek verder te werken. Ik was er zelf ook aan het werk, en heb in eerste instantie doorgewerkt via de wifi van mijn telefoon. Later kwam de ontruiming, en ben ik zelf ook naar buiten gegaan. Ik vond het opvallend rustig op straat." Op het moment van de storing waren er geen evenementen of diploma-uitreikingen in het gebouw. "Normaal gesproken zijn die er wel, vandaag toevallig niet." De stroomstoring werd volgens een woordvoerder van Liander veroorzaakt door graafwerkzaamheden in Heumensoord. Om wat voor werkzaamheden het gaat, is niet duidelijk.