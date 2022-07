Provincie en Rijk moeten het in de discussie over de stikstofuitstoot niet alleen hebben over kille cijfers, maar vooral ook een ‘duidelijk perspectief schetsen voor de toekomst van de Nederlandse landbouw en veeteelt én het daarmee verbonden toekomstperspectief van boeren’.

Een brief van die strekking stuurt de gemeente Heumen binnenkort naar het Gelderse provinciehuis en het Rijk. Op die manier hoopt de Heumense gemeenteraad, hoewel ze niet over het stikstofbeleid gaat, agrariërs in de gemeente tóch een beetje steunen in het grote stikstofdebat dat landelijk gaande is. De gemeente is er veel aan gelegen om het agrarische karakter van onze gemeente 'zorgvuldig te bewaren' en zorg te dragen voor de mensen die daarin werkzaam zijn en werkzaam willen blijven, stellen de politici in een voorstel dat ze donderdagavond unaniem aannamen.

Jonge boeren

Dat deden ze in het bijzijn van tientallen voornamelijk jonge boeren uit de gemeente. Die waren, net als ze afgelopen dinsdag al deden, met een stoet landbouwvoertuigen naar het gemeentehuis gekomen om hun zaak te bepleiten. Ze hopen dat ze binnen en mét de gemeente plannen kunnen opstellen om (nog) duurzamer hun bedrijf uit te oefenen, en die plannen onder de aandacht te brengen van Rijk en provincie.

In de te schrijven brief gaat Heumen de provincie Gelderland ook vragen in kaart te brengen wat de actuele stikstofproblematiek precies voor de agrarische bedrijven in de gemeente betekent. Er komt, zo is besloten, ook één bestuurlijk aanspreekpunt bij de gemeente waar boeren altijd terechtkunnen.

De boeren willen de Heumense bestuurders en politici binnenkort op een bustoer nemen langs Heumense natuurgebieden en boerenbedrijven om te laten zien hoe ze bewust boeren, een uitnodiging die raadsleden publiekelijk hebben aangenomen.