Het is 'per definitie' niet de rol van een gemeente fastfoodketens te verbieden, of te eisen dat die hun menu gezonder maken. Dat stelt de gemeente Heumen. Die is dus niet van plan in actie te komen, nu er steeds meer fastfoodrestaurants in de regio komen.

Voor de PvdA-raadsfractie in Heumen reden burgemeester en wethouders te vragen wat ze daarvan vinden. De partij vindt zelf dat het aantal fastfoodketens in Heumen en omgeving niet te veel moet groeien en pleit voor gezonde alternatieven, zoals gratis groente en fruit op scholen. Speerpunt Het gemeentebestuur reageert terughoudend op het pleidooi van de sociaaldemocraten. In het nieuwe collegeakkoord, waarin doelen staan voor het beleid van de komende vier jaar, is afgesproken dat het oude beleid wordt voortgezet. Bewegen en een gezonde leefstijl zijn daarbij 'een speerpunt', aldus de bestuurders. Maar: 'De aanwezigheid van fastfoodketens speelt hierin geen rol.' Optimistisch Of burgemeester en wethouders dan mogelijkheden zien gezond leven op scholen en bij sportverenigingen te stimuleren, vraagt de PvdA. Die doen al heel veel, luidt het antwoord. Zo geven alle basisscholen bewegingsonderwijs en hebben ze een rookvrij schoolterrein. 'Op vrijwel alle thema's zoals voeding, beweging, alcohol en roken scoort de Heumense jeugd beter dan in de regio Gelderland-Zuid', klinkt het optimistisch, verwijzend naar GGD-onderzoek. 'Daarom zetten wij niet in op extra mogelijkheden, zoals het beschikbaar stellen van gratis groente en fruit.' Geen verbod Heumen heeft één fastfoodrestaurant: de McDonald's in Malden. De PvdA zegt niet voor een totaalverbod op zulke etenstenten te zijn. Dat standpunt deelt de partij met GroenLinks in Nijmegen. Die partij hoopt wel dat de komst van de nieuwe Burger King en de KFC bij de bekende Blokken van Struycken nog is tegen te houden, omdat er al genoeg vestigingen van fastfoodketens in en rond de stad zouden zijn. De kans dat die wens uitkomt is klein: het bestemmingsplan staat de komst van restaurants met een snelle hap gewoon toe.