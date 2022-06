Een scooterrijder is donderdagmiddag rond 15.30 uur op de Rosa de Limastraat in Nijmegen aangereden door een auto. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De automobiliste reed richting Neerbosscheweg vanaf de Paul Krugerstraat. De scooterrijder stak voor de auto over bij de voetgangerslichten. De automobilist kon de scooter niet ontwijken. Omstanders hielpen de man en alarmeerden de hulpdiensten. De scooterrijder is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie sloot de weg vanaf de Dennenstraat naar de Neerbosscheweg af. De Verkeersongevallen Analyse van de politie doet sporenonderzoek naar de toedracht van het ongeval.