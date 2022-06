Een scooterrijdster is woensdagmiddag op de Rijksweg in Plasmolen gewond geraakt bij een ongeluk. Haar scooter belandde in de berm waardoor zij en haar passagier ten val kwamen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw die de scooter bestuurde is in eerste instantie in een ambulance gecontroleerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De jongeman die achterop zat komt ervan af met wat schrammen. Waardoor ze in de berm terechtgekomen zijn is, niet duidelijk omstanders. Omstanders die het ongeluk zagen gebeuren boden meteen hulp. Nijmegen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen