Op de Ringbaan in Molenhoek is dinsdagochtend een fietser aangereden door een auto. Daarbij raakte de fietser gewond aan schouder en arm. Een ambulance bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis voor behandeling aan zijn verwondingen.

Het slachtoffer raakte niet bewusteloos en was aanspreekbaar na het ongeluk. De man reed op de fiets over het fietspad en wilde de Middelweg oversteken. Een automobilist die aan kwam rijden gaf een andere fietser wel voorrang maar trok op toen het slachoffer overstak. Een aanrijding was het gevolg.