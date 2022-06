In Kranenburg is een vijftigjarige Nederlander aangehouden terwijl hij probeerde zo'n zestig pakketjes met drugs via de post naar klanten elders in Duitsland te sturen. De man werd op heterdaad betrapt terwijl hij de pakketjes in de brievenbus wilde doen.

De afgelopen zes weken had de Duitse douane al 1000 van dit soort pakketjes onderschept. In totaal werd er voor 50 kilo heroïne, cocaïne, amfetamine, ecstasy en marihuana in beslag genomen. De pakketjes wogen gemiddeld dus zo'n 5 gram. De politie is vervolgens op de loer gaan liggen met de aanhouding als gevolg. Volgens de Duitse politie heeft de man de drugs met de auto vanuit Nederland naar Duitsland gesmokkeld. De rechter in Essen heeft bepaald dat de man voorlopig nog vast blijft zitten.