Een defecte personenauto heeft zaterdagmorgen voor de nodige verkeershinder gezorgd in het centrum van Groesbeek. De bestuurder van de personenauto wilde vanaf de Hoflaan de Dorpsstraat oprijden toen plotseling de auto het begaf.

De auto stond stil bijna op de kruising vandaar de verkeershinder. Bij controle bleek dat het rechter voorwiel van de auto afgebroken was en de auto niet van de kruising afgeduwd kon worden.



In afwachting van een particulier bergingsbedrijf heeft de politie van Berg en Dal het verkeer in goede banen weten te leiden. Toen de auto verwijderd was van de kruising was de verkeershinder ook voorbij.