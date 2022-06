Op de van Ruysdaelweg in Groesbeek is vrijdagavond een opstootje geweest bij en voor een woning in Groesbeek. Tijdens de vechtpartij is een man gewond geraakt door een slag met een onbekend voorwerp op zijn hoofd. Het slachtoffer hield daar een fikse hoofdwond aan over en is per ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen vervoerd.

Volgens de politie is het conflict ontstaan eerder op de avond ter hoogte van de Spoorlaan eveneens in Groesbeek. Daarbij zou een 25-jarige man uit Groesbeek zijn mishandeld en eveneens gewond zijn geraakt. Rond half 20.30 uur kreeg de politie de melding van het conflict aan de van Ruysdaelweg. De politie was met twee patrouillewagens ter plaatse om de vechtende jongeren daar uit elkaar te halen. Daarbij werd ook de bewoner van de woning aangehouden voor de eerdere mishandeling aan de Spoorlaan. De vechtpartij leidde tot veel belangstelling vanuit de buurt. De politie heeft een onderzoek gestart naar de aanleiding van allebei de vechtpartijen. Nijmegen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen