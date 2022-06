Op het kruispunt van de Oude Graafseweg met de Wolfkuilseweg in Nijmegen heeft vrijdagavond rond half zes een aanrijding plaatsgevonden tussen een scooterrijder en een personenauto. Daarbij raakte de bestuurder van de scooter gewond.

Op het kruispunt met stoplichten ging het mis en kwamen de scooterrijder en personenauto met elkaar in botsing. De bestuurder vloog over de personenauto heen en belandde hard op het asfalt. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen met spoed overgebracht naar ziekenhuis.

Het kruispunt werd volledig afgesloten voor het verkeer. Een berger heeft de personenauto en scooter afgesleept. De verkeersongevallenanalyse van de politie gaat onderzoek doen na de toedracht van het ongeval.