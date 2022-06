Bussen van vervoerder Breng in de regio Nijmegen en Arnhem gaan al vanaf zondag 3 juli minder vaak rijden dan nu. De zomerdienstregeling gaat twee weken eerder in dan gepland. Personeelstekort is daar de oorzaak van.

De meeste bussen die normaal ieder kwartier rijden, vertrekken vanaf 3 juli ieder half uur. Lijn 300 tussen Arnhem en Nijmegen Heyendaal is er daar één van. Enkele snelbussen worden zelfs helemaal geschrapt. Dat geldt bijvoorbeeld voor lijn 82 tussen Millingen en Nijmegen. Dat de zomerdienstregeling naar voren is gehaald, is het gevolg van een tekort aan personeel, legt een woordvoerder van Breng uit. "Ook krijgt Breng weer vaker te maken met coronaverzuim. Daar zijn we strikt in: met coronaklachten kom je de bus niet in." Uitval Volgens de vervoerder wordt door de regeling eerder in te laten gaan, de kans op ritten die spontaan uitvallen aanzienlijk kleiner. Ook komen reizigers zo minder vaak voor teleurstellingen te staan. "Uitval helemaal uitsluiten kan niet, maar hierdoor kunnen we de bussen die wél rijden een stuk zekerder garanderen." De zomerdienstregeling heeft gevolgen voor vrijwel het hele busnetwerk in Arnhem en Nijmegen, maar de invloed verschilt per lijn, zo benadrukt Breng. Zo vervallen op enkele lijnen alleen de spitsritten. "Reizigers doen er goed aan om voor hun vertrek de reisplanner te raadplegen, om de nieuwe situatie te bekijken", aldus de Breng-woordvoerder. Studentenbussen blijven rijden Om te zorgen dat studenten naar onderwijsinstellingen kunnen blijven reizen, blijven de lijnen 6 en 78 (Arnhem) en 10 (Nijmegen) rijden tot en met vrijdag 15 juli. Daarna verdwijnen deze lijnen tot het nieuwe collegejaar. De zomerdienstregeling geldt tot en met 3 september.