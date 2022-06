De vier Amsterdammers die begin deze maand in Nijmegen werden ingerekend, blijven nog minstens negentig dagen vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een plofkraak.

De vijfde verdachte in deze zaak die een dag later in zijn woonplaats Amsterdam is opgepakt, blijft nog zeker dertig dagen in voorarrest. Waar en wanneer de vijf de plofkraak wilden plegen, wordt nu niet bekendgemaakt.

De vijf twintigers, in leeftijd variërend van 20 tot 25 jaar, worden naast het voorbereiden van een plofkraak ook verdacht van heling. Tot begin deze week zaten de vijf in volledige beperking. Die maatregel is inmiddels opgeheven.

Achtervolging

Het vijftal werd in Amsterdam al een tijdje in de gaten gehouden. Toen vier van hen op woensdag 8 juni in een auto zaten, is gepoogd ze op te pakken. Dat mislukte en resulteerde in een achtervolging die eindigde in de buurt van Nijmegen. De gestolen wagen met valse nummerplaten waarin ze reden, werd rond middernacht aangetroffen op de Nieuwe Mollenhutseweg.

Na een zoektocht met veel politie op straat en een politiehelikopter die laag over Nijmegen scheerde, werd het viertal ingerekend in de Kanunnik van Boenenstraat. De vijfde verdachte werd diezelfde dag opgepakt in Amsterdam.

Zoektocht naar tassen

Na de arrestaties in Nijmegen-Zuid is naar aanleiding van getuigenverklaringen urenlang gezocht naar een aantal tassen die mogelijk door de vier zouden zijn gedumpt. Inwoners werden met twee Burgernetmeldingen opgeroepen mee te zoeken, eerst in heel Nijmegen en later in de wijk Hatertse Hei.

De zoektocht veroorzaakte de nodige onrust in de stad, doordat de betrokken instanties niet konden toelichten wat er in de tassen zou kunnen zitten of waarvan de vijf werden verdacht. Enkele uren later maakte de politie bekend ervan uit te gaan dat de tassen niet bestaan.