Sinds kwart voor tien wordt het verkeer op de kruising van de Koolemans Beynenstraat met de Groesbeekseweg en de Archipelstraat in Nijmegen niet geregeld door verkeerslichten, maar door iemand met een geel-oranje hesje. Zeven boa's leggen vandaag het examen Verkeersregelaar af.

Hebben de verkeerslichten het door de hitte begeven? Zorgt de brandende zon voor smeltend asfalt waardoor gevaarlijke situaties ontstaan?

Nee. Het kruispunt wordt vandaag gebruikt als examenplek voor zeven buitengewoon opsporingsambtenaren uit het Land van Cuijk. Om de beurt staan de kandidaat-verkeersregelaars druk gebarend midden op de kruising.

Rechterhand omhoog is stopteken

Een examenkandidaat wijst naar het verkeer dat moet stoppen en geeft met de rechterhand omhoog het stopteken. "Dat heeft dezelfde betekenis als rood licht", vertelt ze, als ze even later bijkomt in de schaduw. "Het is echt bloedheet op het asfalt, we hebben net 32 graden gemeten."

Een examinator van het Nivoo, Nederlands Instituut voor Opleiding van Opsporingsambtenaren, en een plaatselijke agent beoordelen de verrichtingen van de cursisten.

De volle laag

De verkeersregelaars staan slechts gewapend met een geel-oranje hesje en een bijpassende pet midden op het bloedhete Nijmeegse asfalt. Kwetsbaar als ze zijn, worden ze met grote regelmaat compleet genegeerd door passerende verkeersdeelnemers. Een enkele keer krijgen ze ook verbaal de volle laag.

"Ach, hier krijgen we wel vaker mee te maken", zegt een van de boa's nadat een automobilist begint te vloeken en enorm tekeer gaat tegen de collega die op dat moment op de kruising staat. "Eerlijk gezegd is het voor ons dagelijkse praktijk. Ook in het Land van Cuijk."

Ondanks de onheuse bejegeningen die ze zich de hele dag te beurt moeten laten vallen, zijn de zeven aan het eind van de dag niet alleen opgelucht maar ook blij. "Ze zijn allemaal geslaagd", zegt de examinator.