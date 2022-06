Hoe het verder moet met Theo R. (60), de seriebrandstichter uit Grave en Nijmegen, wordt over enkele maanden duidelijk. Het gerechtshof in Den Bosch trekt na de zomer een dag uit om zijn zaak te behandelen.

Theo R. wordt verantwoordelijk gehouden voor meerdere autobranden in Grave, en werd eerder voor brandstichtingen veroordeeld in onder meer Nijmegen. Een buurvrouw die door Theo R. bedreigd werd, heeft daar volgens een medewerker van Slachtofferhulp nog altijd last van.

R. zit in de gevangenis in Roermond. Hij werd in 2020 veroordeeld voor bezit van kinderporno, bedreiging, vier autobranden, en zonder aanleiding bellen naar alarmnummer 112. Hij kreeg vier jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd, maar ging in hoger beroep.

Inmiddels is de laatste getuige gehoord. Een datum van de inhoudelijke behandeling door de rechtbank is er nog niet.