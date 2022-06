NEC trekt met Patrick Greveraars een nieuwe assistent-trainer aan. De Eindhovenaar komt over van het Belgische Lommel SK. Hij tekent voor een jaar bij de Nijmeegse Eredivisie-club.

Greveraars (46) heeft een ruime ervaring. Hij werkte het afgelopen half jaar voor Lommel, dat deel uitmaakt van de City Football Group. Daarvoor was hij assistent-trainer van het nationale elftal van Ghana. Eerder was hij assistent van Fred Rutten bij Vitesse en Al Shabab in heyt Midden-Oosten. Hij was verder in dienst bij Anorthosis Famagusta in Cyprus, Feyenoord en Willem II.

NEC heeft de staf compleet met hoofdtrainer Rogier Meijer en de assistenten Stefan Maletic en Ron de Groot. Keeperstrainer is Marco van Duin.