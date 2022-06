Tijdens de Nacht van de Vluchteling liepen 550 deelnemers vanuit Nijmegen een route van 40 0f 20 kilometer voor het goede doel. In totaal deden 4000 deelnemers mee aan dit evenement dat in zes steden gehouden werd, waaronder ook Amsterdam, Rotterdam en Tilburg. De wandeltocht, die al ruim een miljoen euro heeft opgebracht, is een initiatief van Stichting Vluchteling.

De Nijmeegse wandelaars ging om middernacht van start bij culturele broedplaats Hubert, na een gezamenlijke warming up. Op dat moment druppelden de deelnemers die 20 kilometer hadden gelopen al weer binnen, dit was een avond- en geen nachtwandeling. Anders dan andere jaren ging de Nacht van de Vluchteling dit keer niet van stad naar stad, maar slingerde de route zich door het landschap rond Nijmegen. Sanne Ellemans (36) uit Nijmegen deed al een keer eerder mee in Amsterdam, maar vond het daar wel heel druk. Nu liep ze tijdens de 20 kilometer af en toe helemaal alleen rond de Lentse Plas, vertelt ze. "Dat eenzame, dat voelt misschien iets meer als een vluchteling." Na de Nacht van de Vluchteling, die sinds 2010 gehouden wordt, bepaalt Stichting Vluchteling waar het geld naartoe gaat. De vorige keer ging het naar een noodhulpproject voor gezinnen in Afghanistan en een mobiele gezondheidskliniek in Irak. Nijmegen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen