Misgegrepen bij het kopen van een kaartje voor een van de Waaltochten met vertelkapitein Rob Jaspers op de Pannenkoekenboot? Geen man overboord, op dinsdag 28 juni en maandag 4 juli zijn er twee extra vaarten.

Ruim 60.000 opvarenden laafden zich al aan de stortvloed aan verhalen die de voormalig de Gelderlander-journalist uitstort over zijn publiek. Jaspers vertelt over heden en verleden, over recreatie en industrie langs de oevers. Over het ontstaan en de noodzaak van de nevengeul en het gevaar van hoge én lage waterstanden.

Ook staat hij stil bij de betekenis van de overslaghaven voor de binnenvaart en de ontwikkelingen op de plek van de oude kolencentrale die steeds verder uit de skyline verdwijnt.

"Juist vanaf het water zie je hoe de stad zich de laatste tien jaar ontwikkeld heeft langs de rivier", zegt Jaspers. "Nijmegen is een waterstad geworden, die de Waal van beide kanten omarmt. Aan de vele bouwkranen zie je dat Nijmegen nog lang niet af is."

De extra vaarten starten 28 juni om 14.15 uur en 4 juli om 18.00 uur. Dit keer gaat 3 euro per kaartje naar een Oekraïens weeshuis. Aanmelden kan op de website pannenkoekenboot.nl.