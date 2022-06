Op de A325 tussen Arnhem en Nijmegen is vanavond een grote verkeerscontrole. Die duurt vermoedelijk nog de hele avond.

Volgens Rijkswaterstaat staat er een file van 2,5 kilometer. Dit zorgt voor enige vertraging. De verkeerscontrole vindt plaats ter hoogte van een pompstation, onder meer de marechaussee is daarbij aanwezig.

Later op de avond sluit ook de Rijksdienst voor het Wegverkeer aan bij de controle. Er zouden diverse auto's in beslag zijn genomen. Hoeveel dat er precies zijn en waarom is nog niet bekend.