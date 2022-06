NEC heeft van de KNVB een boete gekregen van 5000 euro. Reden is het afsteken van vuurwerk door de aanhang in De Goffert. Dat gebeurde op zaterdag 19 maart voor de wedstrijd tegen Sparta (0-0).

Het vuurwerk was onderdeel van een sfeeractie. NEC veroordeelt de uitwassen. 'De club wil de supporters op het hart drukken om ook in de toekomst het gezond verstand te gebruiken. De straf voor het afsteken van vuurwerk kan voor een volwassene al 450 euro zijn. Dat geld kan veel beter worden uitgegeven aan een gezellige avond in De Goffert. Daarnaast kan er een stadionverbod van achttien maanden worden opgelegd.'

Of er stadionverboden zijn uitgedeeld, meldt NEC niet.

NEC werd eerder dit seizoen door de KNVB beboet voor wangedrag van aanhangers rond de derby tegen Vitesse. Die sanctie bedroeg 15.000 euro, waarvan 7500 euro voorwaardelijk.

Na de derby in Nijmegen kwam het tot grote ongeregeldheden in het Goffertpark. Uiteindelijk werden 51 hooligans aangehouden. Daarbij werden ook celstraffen opgelegd. NEC deelde ook rond de negentig stadionverboden uit.