Nijmegen moet het een flink deel van de zomer met één stadsbrug minder doen. De Oversteek gaat vanaf eind juli zo'n vijf weken op slot wegens werkzaamheden. Gemotoriseerd verkeer moet omrijden via de Waalbrug. Ook een deel van de Energieweg kan weken niet gebruikt worden.

De Oversteek gaat dicht vanaf 27 juli tot de vroege ochtend van 29 augustus. De afsluiting geldt over een traject van zo'n 2 kilometer. Op de S100/Generaal James Gavinsingel is tussen het Nymaplein (zuidkant van de Waal) en de kruising Italiëstraat/Riet van Alebeekstraat (Nijmegen-Noord) dan geen gemotoriseerd verkeer welkom.

De afsluiting is nodig omdat De Oversteek een nieuwe laag asfalt krijgt en er een onderdoorgang wordt gemaakt aan de noordkant van de brug. Daar zal een nieuw fiets- en voetgangerspad onder de James Gavinsingel door komen te lopen.

Omleidingen

Voor auto's, bussen, vrachtwagens en andere motorvoertuigen is De Oversteek gedurende een groot deel van de zomer verboden terrein. Zij worden via borden omgeleid en moeten omrijden via de Waalbrug. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen wel van de stadsbrug gebruik blijven maken.

Ook Energieweg afgesloten

Het is deze zomer ook elders omrijden geblazen in Nijmegen-West. Een groot deel van de Energieweg gaat op slot wegens werkzaamheden. Die weg zit van maandag 25 juli tot en met zondag 21 augustus dicht tussen Gaziantepplein en het Industrieplein.

Ook hier geldt de afsluiting niet voor hulpdiensten, voetgangers en fietsers. Omliggende bedrijven zouden tijdens de afsluiting gewoon bereikbaar blijven.

De gemeente Nijmegen laat weten er bewust voor te hebben gekozen om de werkzaamheden aan De Oversteek en Energieweg gelijktijdig uit te voeren. 'Door deze werkzaamheden te combineren en in de vakantieperiode te houden, wordt de verkeersoverlast zo klein mogelijk gehouden', schrijft de gemeente.

Zowel de werkzaamheden aan De Oversteek als aan de Energieweg starten in de week ná de Vierdaagsefeesten.