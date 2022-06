De Nijmeegse zomerkermis komt volgende week na twee afgelaste edities terug in de binnenstad. Ditmaal niet op Plein 1944, maar op de Waalkade, in de Hoogstraat en naast Kelfkensbos.

Van 18 tot en met 26 juni zijn er op deze plekken zestien attracties en vier kraampjes te vinden. Dat zijn er meer dan tijdens de laatste zomerkermis in 2019. Toen stonden er op Plein 1944 elf attracties en vijf kraampjes.

Opnieuw prikkelarm uur

Speciaal voor mensen die wel van de kermis houden maar snel overprikkeld zijn, wordt er ook dit jaar een prikkelarme kermis opgetuigd. Woensdag 22 juni maken de attracties tussen 13.00 en 14.00 uur minder geluid. De knipperende verlichting gaat zoveel mogelijk uit en de snelheid van de attracties gaat omlaag.

"We bedienen daar een aanzienlijke doelgroep mee. Dat het slechts een uurtje is, heeft ook te maken met de exploitanten. Voor hen is het prikkelarme moment commercieel wat minder interessant. Wellicht is uitbreiden in de toekomst een optie, wanneer het drukker wordt", zegt een gemeentewoordvoerder.

Marktkramen elders, bedrijven bereikbaar

Voor de bedrijvigheid rondom de kermislocaties verandert er weinig. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar en ook de markt gaat door op de gebruikelijke locaties. Enkele kramen aan de kop van de Burchtstraat staan tijdens de kermis op een andere plaats.

De kermis is dagelijks van 13.00 tot 23.00 uur en in het weekend tot middernacht. Ook in het najaar is er weer een kermis, van 19 tot en met 26 oktober.