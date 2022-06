Een verwarde vrouw die de afgelopen weken voor de nodige overlast zorgde in Groesbeek, is overgebracht naar een zorginstelling. Dat gebeurde onder begeleiding van de politie.

Een paar weken geleden kwam ze in een appartement in Groesbeek wonen. Vanaf dat moment zorgde ze voor overlast in en om het complex aan de Rembrandtweg. Ook viel ze mensen, die op de Rembrandtweg liepen, regelmatig lastig.

Al meerdere keren kwam de politie langs om de vrouw te kalmeren. Woensdagmiddag arriveerden wederom vijf agenten bij het appartementencomplex. Even later verscheen ook een ambulance.

Het ambulancepersoneel ging met de vrouw in gesprek. In het begin leek het gesprek niet te lukken, maar toch wisten de broeders haar op andere gedachten te brengen: ze stapte in de ambulance. Voor de veiligheid reed er ook een agent mee.