Een zwaarbewapend arrestatieteam van de politie heeft dinsdagavond een man opgepakt in een flat aan de Oude Dukenburgseweg in de Nijmeegse wijk Zwanenveld.

De politie ontving laat op de avond meerdere meldingen over een verward persoon, woonachtig in de flat. De politie rukte daarop groots uit, ook was er een ambulance aanwezig. Welk gedrag de man op dat moment vertoonde, is niet bekend.

De actie bij de flat trok veel bekijks van omwonenden. Uiteindelijk is een arrestatieteam van de politie de woning via de voordeur en achterdeur binnengegaan, waar ze de persoon wisten te overmeesteren.

Het ambulancepersoneel heeft het hierna overgenomen. De man krijgt volgens de aanwezige hulpdiensten passende hulp.