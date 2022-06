Een auto is maandagmiddag in brand gevlogen bij tankstation Esso aan de Wijchenseweg in Nijmegen.

De brandweer kon de auto, die al snel in lichterlaaie stond, niet meer redden. De oprit naar het tankstation is tijdelijk afgezet door de politie. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend, maar vermoedelijk is een technisch mankement de oorzaak. De auto wordt weggesleept. Niemand raakte gewond. Nijmegen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen