Bij een eenzijdig motorongeval in Oeffelt zijn twee jonge mensen omgekomen. De slachtoffers zijn een negentienjarige man en een negentienjarige vrouw uit Cuijk. Het ongeluk gebeurde afgelopen nacht op de kruising N264 met de Urlingsestraat en Hoogeind.

De bestuurder en de bijrijdster overleden ter plekke aan hun verwondingen. 'Politie en ambulance waren snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten', meldt de politie.

Het dodelijk ongeval gebeurde rond 4.00 uur in de nacht toen de motor door onbekende oorzaak van de weg raakte bij de entree van Oeffelt. Omwonenden die wakker waren, hebben een 'doffe klap' gehoord.

De verkeersspecialisten van de Verkeers en Ongevallen Analyse (VOA) deden afgelopen nacht op locatie onderzoek naar de toedracht. De motorrijder is van de weg geraakt, terwijl hij vanuit Gennep naar Oeffelt reed. Na een chicane die in de weg is gelegd om verkeer te dwingen langzamer te rijden, belandde de motor links van de weg tegen een lantaarnpaal. Vervolgens kwam deze tot stilstand tegen een hekwerk.

Volgens de politie is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Over de uitkomsten van het onderzoek doet de woordvoerder geen uitspraken. "Alleen de motor is bij het ongeval betrokken. Er zijn geen verdachten in het spel. In dat soort gevallen doen we geen uitspraken vanwege de privacy."

Marcel Rutten, die woont aan de Urlingsestraat dichtbij de plek van het ongeval, lag tegen vieren wakker in bed. "Ik hoorde een motor met veel kabaal aankomen rijden, het gas vol open. Ik dacht nog: pas nou op. Iets later was er gerommel, toen niets meer. Totdat ik sirenes hoorde."

Rutten, tevens lid van de Dorpsraad Oeffelt, zegt dat de provinciale N264 vanwege de overgang naar de dorpskom al jaren een zorgenkindje is. "Tot een wegaanpassing zo'n vijf jaar geleden reden weggebruikers hier standaard veel te hard. Door de aanleg van een chicane en verkeersgeleiders is dat minder geworden, zodat het ook veiliger is geworden voor overstekende wandelaars en fietsers."

Toch is het vooral 's nachts volgens Rutten nog steeds 'een racebaan'. "We hadden graag gezien dat die chicane nog veel scherper zou zijn. Nu kunnen de bestuurders nog steeds veel te hard doorrijden. Althans, dat denken ze. Vannacht is dat dus fout gegaan."

In 2024 zal de weg weer onder handen worden genomen, onder meer doordat die op pijlers komt te staan vanwege maatregelen tegen hoogwater van de Maas. "Dan moeten we maar weer eens goed kijken naar de weginrichting. Wat mij betreft wordt het een 60-kilometerweg met scherpere bocht. Maar ja, de provincie wil dat er doorgereden moet kunnen worden op provinciale wegen. Dus het zal wel 80 kilometerweg blijven."