Enkele duizenden mensen hebben de start van het Red Hot Chilipepers concert in het Goffertpark gemist door grote drukte bij één van de toegangspoorten.

De opstopping heeft meerdere redenen. Ten eerste is één van de twee ingangen - die aan de kant van station Nijmegen Goffert ligt - een stuk drukker dan de ingang ter hoogte van de kinderboerderij in het park. Bezoekers die met de trein zijn gekomen zien maar één ingang en lopen nietsvermoedend de rij in. Bij de kinderboerderij loopt het beter door.

Ook is het alleen mogelijk het concertterrein te betreden met een e-ticket, papieren tickets zijn in de ban gedaan. Veel bezoekers moesten hun e-ticket in de rij downloaden, omdat de QR-code in de Ticketmaster app continu veranderde. Dit alles zorgde voor meer vertraging zorgde. Andere bezoekers zeggen dat de helft van de toegangspoorten maar in gebruik waren.

Beveiliging grijpt in

Precies om kwart voor negen, wanneer de band begint met spelen, grijpt de beveiliging in. Mensen die al een poos in de rij staan, worden gesommeerd om zich naar de andere ingang te verplaatsen. "Andere ingang?", roept een jonge man verbaasd. "Ik wist niet eens dat die er was."

Op andere plaatsen wordt volgens bezoekers de poort juist open gegooid en werden tickets überhaupt niet meer gescand.

Lucas van Veldhuizen stond naar eigen zeggen een goede tien minuten in de rij. "En daarin ben ik misschien 5 meter opgeschoten", zegt hij. "Mijn vrienden zijn al binnen. Als ik nu nog een half uur moet wachten, ben ik wel goed chagrijnig."

Een half uur na de start van het concert neemt de drukte af en lijkt iedereen die een kaartje heeft, binnen te zijn gekomen.