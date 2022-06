Cultureel podium Lux en bibliotheek Mariënburg staan zondag in het teken van kinderboeken en de wereld die daarachter schuilgaat. Het Kinderboekenfestival strijkt dan voor het eerst neer in de stad.

"Bij het festival kiezen we tien mooie kinderboeken uit die we tot leven laten komen, compleet met een eigen decor en activiteiten voor de kinderen", zegt Maartje Bolt namens de organisatie. "Ook de schrijvers zijn erbij."

Het kinderboekenfestival begon zes jaar geleden in Amsterdam, drie jaar later breidde het festival uit naar Den Bosch en nu is Nijmegen voor het eerst aan de beurt.

Ouders en hun kinderen kunnen op het festival kiezen uit twee verschillende looproutes: één voor kinderen tot zeven jaar en één voor oudere kinderen. Bolt: "In elke ruimte worden de kinderen opgewacht door een douanier en op vertoon van je 'paspoort' mag je naar binnen. In iedere fantasiewereld is wat te doen. Het is dus zeker niet alleen luisteren."

Boswachter Tim

Het Nijmeegse hoogtepunt vindt niet binnen, maar buiten plaats. Daar leert Tim Hogenbosch, beter bekend als 'Boswachter Tim', kinderen de fijne kneepjes van het boswachter zijn. Hogenbosch is bekend als presentator van het tv-programma Beestenbrigade. Ook bracht hij in 2020 zijn eigen kinderboek Tim de kleine boswachter uit, samen met Jan Paul Schutten.