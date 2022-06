Een standbeeld van hem pronkt al jaren in de tuinen van Hortus Nijmegen. Vanaf donderdagavond draagt ook de toegangsweg naar de tuinen zijn naam: Victor Westhofflaan.

De botanische tuin en theetuin aan de rand van park Brakkenstein bestaan uit een collectie regionale planten en enkele soorten uit een gebied met een vergelijkbaar klimaat. Westhoff nam het initiatief tot de aanleg van de tuinen tijdens zijn hoogleraarschap tussen 1967 en 1981. Deze verzameling gebruikte hij in zijn lessen.

Met zijn werk en onderzoek, hij publiceerde een kleine zeshonderd artikelen, legde Westhoff de wetenschappelijke basis voor de natuurbescherming in Nederland. Naast een eigen standbeeld in de botanische tuin, staan er ook beelden op zes andere groene plekken in Nederland.

Han van Krieken, rector magnificus van Radboud Universiteit, heeft de Victor Westhofflaan donderdagavond officieel geopend. Daarbij waren enkele familieleden van de in 2001 overleden Westhoff aanwezig.

Na de opening arriveerde Jeroen van Zuylen na een sponsorfietstocht van ruim duizend kilometer langs de zeven Westhoff-beelden over de heropende laan terug in de Hortus-tuinen.