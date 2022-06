NEC begint als eerste club in Nederland met elektrisch rolstoelvoetbal. Hierdoor kunnen kinderen en jongeren in een rolstoel binnenkort zelf voetballen. De aftrap van het project heeft plaats bij de St. Maartenschool in Ubbergen.

Er zijn acht speciale voetbalrolstoelen voor aangeschaft.

Het bijzondere project begon met een hulpvraag van een leerling van de Sint-Maartenschool, vertelt Jop Pepping, projectleider Elektrisch Rolstoelvoetbal bij NEC. "Rolstoelvoetbal kon nog nergens in Nederland, terwijl het met speciale rolstoelen goed mogelijk is. In Engeland is het bijvoorbeeld al best groot."

De maatschappelijke afdeling van NEC, die zich onder meer inzet voor sporten voor mensen met een beperking, heeft de samenwerking gezocht met de KNVB en Uniek Sporten om deze vorm van sporten in Nederland te introduceren. Gezamenlijk hebben ze de aangepaste voetbalrolstoelen met een speciale bumper laten maken.

Clinic

Tijdens een speciale clinic op 15 juni in de gymzaal van de St. Maartenschool worden ze in gebruik genomen. Er zijn al zeker vijftien deelnemers, maar er is nog plek voor andere belangstellenden tussen de 10 en 23 jaar.

NEC wil komend jaar beginnen met een speciaal team voor elektrisch rolstoelvoetbal dat jaarlijks een nieuwe groep rolstoelgebonden jongeren de kans moet geven de sport te beoefenen.