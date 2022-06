Twee mannen die betrokken zouden zijn bij het schietincident in Hatert vorige maand, zijn vrijgelaten. Ze blijven nog wel verdachten in het onderzoek, zegt de politie.

Het gaat om een 41-jarige man uit Cuijk en een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Drie mannen (broers van 17, 21 en 25 jaar uit Nijmegen) waren al vrijgelaten. Ook zij blijven verdacht van betrokkenheid bij het incident. Het onderzoek naar de zaak loopt nog bij de recherche in Nijmegen, zegt een woordvoerder van de politie.

Deuren opengetrapt en doorgezaagd

Op een parkeerplaats in een doodlopende straat in Hatert werd in mei een 25-jarige man uit Nijmegen in zijn bovenbeen geschoten. Op zoek naar de schutter doorzocht de politie meerdere woningen. Daarbij werd de speciale eenheid AOT (Aanhoudings- en Ondersteuningsteam) ingezet, die deuren intrapte en open zaagde. Een groot deel van de middag hing een politiehelikopter boven de wijk.

Binnen enkele dagen werden de vijf verdachten aangehouden. Onder hen was ook het slachtoffer van de schietpartij.

Wat precies de achtergrond van de schietpartij is, is nog niet duidelijk. Het lijkt te gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Die ruzie ontstond nadat drie broers de kapper bezochten en een toeterende auto voorbij reed, vertelde de vader van de jongens in deze krant.