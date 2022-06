Een vrouw is woensdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op het Takenhofplein in Nijmegen. Ze is op een brandcard gelegd en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 22.40 uur verloor de bestuurster op de rotonde de macht over haar voertuig. De schoof enkele meters met haar Ford Ka over de graszoden in het midden van het verkeersplein en eindigde tegen een lantaarnpaal. De auto en lantaarnpaal raakten daarbij fors beschadigd. Door de impact vloog de hele verlichtingsinstallatie van de lantaarnpaal naar beneden. Een deel van de rotonde was daardoor slecht verlicht.